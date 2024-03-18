Широков объяснил, почему в «Спартаке» сложно работать тренером

Бывший футболист национальной сборной России Роман Широков объяснил, почему в «Спартаке» тяжело работать на должности главного тренера.

«В «Спартаке» тяжело работать в том плане, что там большие ожидания и мало времени. На мой взгляд, можно чуть изменить стратегию – если верите в тренера, надо дать ему больше времени, даже несмотря на отсутствие результата», - цитирует Широкова «РБ Спорт».

Стоит сказать, что в последнее время слухи говорят о возможной отставке Гильермо Абаскаля с поста главного тренера «Спартака». На текущий момент команда располагается лишь на шестой строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

Ближайшим соперником «Спартака» в чемпионате России будет «Урал».

Известен новый кандидат на должность главного тренера «Спартака»