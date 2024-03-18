Баранник: «Главный конкурент бомбардира Кассьерры в РПЛ сейчас сидит»

Экс-тренер-селекционер питерского «Зенита» Дмитрий Баранник высказался о лучшем бомбардире Российской премьер-лиги прямо сейчас – колумбийце Матео Кассьерре. И рассказал о том, кто мог бы составить ему здравую конкуренцию за титул лучшего голеадора, но, увы, не может сделать это по правовым причинам.

«Кого можно считать его главным конкурентом в борьбе за звание лучшего форварда РПЛ? Тот, кто мог бы стоять с ним рядом, сейчас сидит [в тюрьме]. Кроме Промеса не вижу таких футболистов», - делится Баранник для Legalbet.

Напомним, что сейчас Промес сидит в тюрьме в ОАЭ, в планах у прокуратуры Нидерландов – экстрадировать игрока на родину, где его ждёт тюремный срок. Ранее стало известно, чем питается Квинси в заточении.