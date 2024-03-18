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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Масалитин: «Марио Фернандес просто не хочет учить русский язык, вот и всё»

18 Марта 2024 • 18:00 Комментировать (1)

Марио Фернандес оказался в России ещё в 2012 году. Почти всё это время футболист выступал в РПЛ, однако он до сих пор не говорит на русском языке. Комментарий на этот счёт дал бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин.

По словам Масалитина, не может быть такого, чтобы на такое количество времени человек не смог выучить язык даже на минимальном уровне. Впрочем, Фернандес до сих пор даёт интервью с переводчиком.

«Объяснение этому может быть только одно – человеческая лень! Фернандес просто не хочет учить русский язык, вот и всё. А зря, ведь это просто необходимо для жизни и для игры в футбол», - цитирует Масалитина «РБ Спорт».

Марио Фернандес в России долгое время играл за ЦСКА, а прошлым летом игрок подписал контракт с «Зенитом».

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Валерий Масалитин Марио Фернандес ещё теги
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Комментарии (1) Все комментарии
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Барсафобия
18 Марта 2024 в 18:05
он все ето время не знал русский язык?
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