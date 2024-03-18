«Не сильнее Кассьерры»: Широков оценил уровень Чалова

Бывший футболист сборной России Роман Широков ответил на вопрос, нужен ли «Зениту» нападающий ЦСКА Фёдор Чалов.

Ранее появлялась информация о том, что «Зенит» пытался подписать Чалова в зимнее трансферное окно.

«Если есть Кассьерра и Сергеев, то [Чалов] не нужен. Чалов точно не сильнее Кассьерры, да и с Ваней – одного уровня. Ваня незаменимый игрок, когда вы всё время у штрафной, а внутри много мяча, нужно подставить ногу, добить», - цитирует Широкова «РБ Спорт».

В сезоне 2023/2024 Фёдор Чалов провёл за ЦСКА 29 официальных матчей в различных соревнованиях. В них нападающий записал на свой счёт 11 голов и четыре результативных паса на партнёров.

Чемпионат России возобновится после паузы, связанной с матчами сборных.