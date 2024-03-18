Капитан «Зенита» прокомментировал ссылку Кругового в дубль клуба

Дуглас Сантос, капитан и левый защитник питерского «Зенита» прокомментировал резонансную историю, что произошла минувшей зимой в российском футболе. Защитник «Зенита» Данил Круговой договорился о летнем переходе в московский ЦСКА, но был сослан питерцами в дубль – «Зенит-2». Сантос высказался как о самом Круговом, так и о его ссылке в команду из Второй лиги Б.

«Круг очень хороший и быстрый игрок, его уход немного удивил и заставил задуматься о том, почему так произошло, а не иначе», - говорит Сантос для «РИА Новости».

Что касается «ссылки» футболиста, то её Сантос прокомментировал более кратко.

«Думаю, клуб и игрок прекрасно знают мотивы произошедшего», - добавил Дуглас.

Круговой присоединится к ЦСКА летом 2024 года – после окончания текущего сезона и своего контракта с питерским клубом.

Круговой: «Я бы мог играть за «Реал», но…»