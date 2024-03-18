Марсело Алвес сравнил Бразилию и Россию в плане безопасности

Марсело Алвес – бразильский легионер линии обороны «Сочи». Защитник южан сравнил Россию, в которой он сейчас живёт и работает с его родной Бразилией, которая порой особенно остро ассоциируется с криминалом во всей Латинской Америке.

«Я уже семь месяцев в России и полагаю, что здесь безопаснее. В Бразилии происходят неприятные инциденты, а здесь ничего подобного я не встречал», - говорит Алвес телеканалу «Матч Премьер», добавив, что в РФ в целом обстановка спокойнее.

Также Алвес отметил, что в последнее время в Бразилии всё меньше криминальных инцидентов – этому способствует приезд в страну всё большего числа туристов и иностранных граждан.