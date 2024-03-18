Канчельскис – о ситуации Промеса: «Спартак» же его всё гладил по головке…»

Известный в прошлом футболист Андрей Канчельскис дал комментарий по поводу ситуации форварда «Спартака» Квинси Промеса. В настоящий момент нидерландец находится под арестом в ОАЭ. В обозримом будущем Промеса могут экстрадировать в Нидерланды – на родине игрок ранее получил два тюремных срока.

«Пускай с этим разбирается «Спартак», это их футболист. Они же его всё гладили по головке, всё кричали. Конечно, Квинси потеряет кондиции, физиологию не обманешь. Сколько он там пробудет? Пусть месяц. Ему месяц нужно будет набирать ту форму, которая у него была», - цитирует Канчельскиса Metaratings.

Стоит сказать, что Квинси Промес подал апелляции на оба приговора нидерландского суда. Футболист «Спартака» получил шесть лет тюрьмы за причастность к контрабанде наркотиков и полтора года тюрьмы за нанесение ранений родственнику.

Добавим, что в турнирной таблице чемпионата России «Спартак» сейчас занимает шестое место.

Появилась информация о жизни Промеса за решёткой