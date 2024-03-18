Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Канчельскис – о ситуации Промеса: «Спартак» же его всё гладил по головке…»

18 Марта 2024 • 17:32 Комментировать

Известный в прошлом футболист Андрей Канчельскис дал комментарий по поводу ситуации форварда «Спартака» Квинси Промеса. В настоящий момент нидерландец находится под арестом в ОАЭ. В обозримом будущем Промеса могут экстрадировать в Нидерланды – на родине игрок ранее получил два тюремных срока.

«Пускай с этим разбирается «Спартак», это их футболист. Они же его всё гладили по головке, всё кричали. Конечно, Квинси потеряет кондиции, физиологию не обманешь. Сколько он там пробудет? Пусть месяц. Ему месяц нужно будет набирать ту форму, которая у него была», - цитирует Канчельскиса Metaratings.

Стоит сказать, что Квинси Промес подал апелляции на оба приговора нидерландского суда. Футболист «Спартака» получил шесть лет тюрьмы за причастность к контрабанде наркотиков и полтора года тюрьмы за нанесение ранений родственнику.

Добавим, что в турнирной таблице чемпионата России «Спартак» сейчас занимает шестое место.

Появилась информация о жизни Промеса за решёткой

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Андрей Канчельскис Квинси Промес ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Игроки «Ливерпуля» выбрали замену Клоппу Мбаппе публично ответил на предложение перейти в «Арсенал» Анчелотти – об ударе Гюлера с центра поля: «Только великий талант увидит такую возможность» «Барселона» удивит громким трансфером – известно имя звёздного новичка Суперкомпьютер вычислил фаворита Лиги чемпионов в сезоне-2023/24 «Манчестер Юнайтед» хочет купить трёх игроков «Барселоны» - известны все имена Мбаппе дал важное обещание «ПСЖ» В «Реале» хотят уберечь своих игроков от повторения судьбы Педри Почему «Спартаку» выгоднее вылететь от «Зенита» в Кубке России «Реал» - шестой, «Арсенал» - главный аутсайдер: шансы команд на победу в Лиге чемпионов
«Реал» - «Манчестер Сити» и другие пары четвертьфинала Лиги чемпионов Фермин Лопес – вперёд, Хвича – на вылет: «Барселона» побила «Наполи» и запрыгнула в четвертьфинал Лиги чемпионов «Барселона» - «Наполи»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1 «Атлетико» - «Интер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Дас ист фантастиш: «Байер» ШИКарно уделал «Карабах» в Лиге Европы с 0:2 на 3:2 в концовке В Лиге чемпионов не осталось команд из Италии «Осасуна» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:4 Гол и два асссиста Левандовски позволили «Барселоне» разгромить «Атлетико» в Мадриде «Атлетико» убрал феноменальный «Интер»: обыграли и в основное время, и в серии пенальти Фанаты «Барселоны» желают смерти звезде «Реала» - известно имя
Спортивные новости
СКА уступил «Автомобилисту» в первом матче второго раунда плей-офф КХЛ Чесноков: Если выпрыгнет чудовище и откусит Алькарасу «одно место», тогда он может проиграть Медведеву Канарейкин объяснил, за счёт чего «Металлург» добился победы над «Спартаком» «Металлург» разобрался со «Спартаком» в первом матче второго раунда Кубка Гагарина Селиваненко высказался о предстоящем матче Медведев - Алькарас Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 18 Марта
17:47 · Россия. Премьер-лига
«Не сильнее Кассьерры»: Широков оценил уровень Чалова
17:42 · Россия. Премьер-лига
Капитан «Зенита» прокомментировал ссылку Кругового в дубль клуба
17:35 · Россия. Премьер-лига
Марсело Алвес сравнил Бразилию и Россию в плане безопасности
17:32 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис – о ситуации Промеса: «Спартак» же его всё гладил по головке…»
17:28 · Россия. Мелбет-Первая лига
Темников рассказал, что Григорян часто говорит стихами
17:23 · Россия. Премьер-лига
Экс-арбитр Хусаинов работает курьером – за один заказ платят 250 рублей
17:22 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Черноморец» победил в матче с «Шинником»
17:20 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Енисей» забил 4 гола в гостях у «Ленинградца»
17:06 · Россия. Премьер-лига
Широков: «Мы не знаем, в каком состоянии вернётся «Зенит» после перерыва»
16:50 · Россия. Премьер-лига
Широков: «Возможно, отставка Ивича — хитрый ход, который мы не понимаем»
16:47 · Россия. Премьер-лига
Экс-арбитр Хусаинов назвал размер своей пенсии
16:41 · Россия. Премьер-лига
Юшин рассказал, болеет ли он за «Спартак»
16:40 · Россия. Премьер-лига
Дивеев отправится в сборную России для оценки состояния
16:34 · Россия. Премьер-лига
Смородская — о «Локомотиве»: «С такой игрой нельзя говорить о высоких местах»
16:21 · Россия. Премьер-лига
Обухов дал совет фигуристке Валиевой
Все новости
Рекомендуем