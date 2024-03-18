Экс-арбитр Хусаинов работает курьером – за один заказ платят 250 рублей

Известный в прошлом футбольный арбитр Сергей Хусаинов рассказал о том, как он подзарабатывает на жизнь. Стоит сказать, что Хусаинов получает минимальную пенсию.

«Выживаем потихоньку. Без машины, своим ходом развожу пироги по Москве, в термосумке. В Сокольниках есть ресторан «Эчпочмак», и я курьер там», - рассказал Хусаинов «Чемпионату».

Хусаинов отметил, что за один заказ он получает 250 рублей. В день экс-судья выполняет примерно четыре-пять заказов. Кроме того, Хусаинову предоставляют бесплатное питание.

Также Хусаинов сообщил, что работодатели не нагружают его заказами в выходные дни, поскольку иногда он попадает на турниры.