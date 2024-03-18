Широков: «Возможно, отставка Ивича — хитрый ход, который мы не понимаем»

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков оценил перспективы «Краснодара» в борьбе за чемпионский титул в нынешнем сезоне.

Напомним, в первых трёх матчах после зимней паузы «быки» потерпели два поражения и один раз сыграли вничью, после чего в отставку был отправлен наставник команды Владимир Ивич.

По мнению Широкова, у «Краснодара» ещё будет возможность исправить ситуацию. Эксперт предположил, что отставка Ивича может пойти команде на пользу в эмоциональном плане.

«Возможно, его отставка — такой хитрый, гениальный, ход, который мы не понимаем. Возможно, команда эмоционально перезарядится, начнёт всех валтузить и в конце чемпионата вернётся на первое место», — приводит слова Широкова «РБ Спорт».

В 20 турах РПЛ «Краснодар» набрал 39 очков и расположился на втором месте в турнирной таблице. Отметим, что после отставки Ивича «быков» возглавил Мурад Мусаев.