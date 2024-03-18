Экс-арбитр Хусаинов назвал размер своей пенсии

Известный в прошлом футбольный арбитр Сергей Хусаинов раскрыл размер своей пенсии. Он отметил, что информация о его работе в Госкомспорте была утеряна, поэтому пенсионные выплаты ему являются минимальными.

«Минимальная. 22 тысячи. Данные по работе в Госкомспорте в горбачёвские времена утеряны, нужно как-то восстанавливать и делать перерасчёт», - цитирует Хусаинова «Чемпионат».

Стоит сказать, что Сергей Хусаинов регулярно даёт комментарии по поводу тех или иный судейских решений.

Ранее о низком размере пенсионных выплат говорил бывший главный тренер национальной сборной России Борис Игнатьев.