Смородская — о «Локомотиве»: «С такой игрой нельзя говорить о высоких местах»

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о текущих результатах «железнодорожников».

Напомним, в трех матчах этой весной «Локомотив» потерпел два поражения и один раз сыграл вничью. Стоит сказать, что команда уступила «Балтике» в Кубке России Пути РПЛ и вылетела в Путь регионов.

«С такой игрой нельзя говорить о высоких местах. Руководству надо сильно задуматься о положении дел», — приводит слова Смородской «Чемпионат».

После 20 туров подопечные Михаила Галактионова находятся на пятой строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея на своем счету 32 зачетных балла.