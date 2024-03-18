Обухов дал совет фигуристке Валиевой

Форвард «Оренбурга» Владимир Обухов дал комментарий по поводу дисквалификации за допинг известной фигуристки Камилы Валиевой.

Стоит сказать, что ранее сам Обухов отбывал дисквалификацию за допинг.

По словам Обухова, в столь тяжёлые моменты спортсмен начинает всё переосмысливать. Футболист отметил, что самым тяжёлым является не наказание, а период разбирательства, поскольку ситуация является неопределённой.

«Камиле могу посоветовать только продолжать работать и быть ближе к семье, пока есть на это время», - цитирует Обухова «Спорт-Экспресс».

В сезоне 2023/2024 Владимир Обухов провёл 19 матчей, в которых забил четыре гола.