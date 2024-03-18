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Петржела: «У Дзюбы на первом месте шоу, а не футбол»

18 Марта 2024 • 16:04 Комментировать
Локомотив Москва
...
Краснодар
30.03 16:00

Бывший наставник «Зенита» Властимил Петржела отреагировал на съёмки форварда «Локомотива» Артёма Дзюбы в телевизионном шоу «Прятки».

«Видимо, ему понравилась эта роль, и теперь он играет в прятки на футбольном поле. У Дзюбы на первом месте шоу, а не футбол — об этом говорит его результативность», — приводит слова Петржелы «РБ Спорт».

При этом специалист отметил, что после ухода из футбола Дзюба точно не останется без дела, ведь он популярен в стране.

В нынешнем сезоне 35-летний Дзюба появился на поле в 23 матчах с учетом всех турниров, четыре раза поразил ворота соперников и записал на свой счет четыре ассиста.

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