Петржела: «У Дзюбы на первом месте шоу, а не футбол»

Бывший наставник «Зенита» Властимил Петржела отреагировал на съёмки форварда «Локомотива» Артёма Дзюбы в телевизионном шоу «Прятки».

«Видимо, ему понравилась эта роль, и теперь он играет в прятки на футбольном поле. У Дзюбы на первом месте шоу, а не футбол — об этом говорит его результативность», — приводит слова Петржелы «РБ Спорт».

При этом специалист отметил, что после ухода из футбола Дзюба точно не останется без дела, ведь он популярен в стране.

В нынешнем сезоне 35-летний Дзюба появился на поле в 23 матчах с учетом всех турниров, четыре раза поразил ворота соперников и записал на свой счет четыре ассиста.