Баранник: Меня не удивит увольнение Галактионова из «Локомотива»

Футбольный функционер Дмитрий Баранник ответил на вопрос, удивит ли его отставка Михаила Галактионова с поста наставника «Локомотива».

«Нет, не удивит. Но я буду считать, что это неправильно. Все должно иметь свое начало и свой конец. «Локомотив» показывал содержательную и интересную игру», — цитирует Баранника «РБ Спорт».

Специалист считает, что Галактионову нужно дать время разобраться в причинах неудачного старта весной.

После 20 сыгранных туров «Локомотив» находится на пятой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 32 очка. Отставание «железнодорожников» от лидирующей тройки составляет шесть баллов.