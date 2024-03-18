Личка назвал чешских игроков, которых хотел бы видеть в «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка рассказал, каких чешских футболистов он хотел бы видеть в своей команде.

Специалист выделил игроков «Байера» Патрика Шика и Адама Гложека. Также Личка назвал Ладислава Крейчи из «Спарты».

«Сто процентов Патрик Шик — очень талантливый, хороший игрок. Также было бы интересно поработать с его другом — Адамом Гложеком. И, наверное, Ладислав Крейчи — капитан пражской «Спарты», — цитирует Личку «РБ Спорт».

После 20 туров РПЛ «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на два очка.