Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Личка назвал чешских игроков, которых хотел бы видеть в «Динамо»

18 Марта 2024 • 15:20 Комментировать
Динамо Москва
...
Ростов
30.03 16:00

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка рассказал, каких чешских футболистов он хотел бы видеть в своей команде.

Специалист выделил игроков «Байера» Патрика Шика и Адама Гложека. Также Личка назвал Ладислава Крейчи из «Спарты».  

«Сто процентов Патрик Шик — очень талантливый, хороший игрок. Также было бы интересно поработать с его другом — Адамом Гложеком. И, наверное, Ладислав Крейчи — капитан пражской «Спарты», — цитирует Личку «РБ Спорт».

После 20 туров РПЛ «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на два очка.   

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Ладислав Крейчи Патрик Шик Марцел Личка Адам Гложек ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 18 Марта
14:07
Гранат считает, что Личка может привести «Динамо» к трофею
17 Марта
10:38
Лещук: «Оскорбительные кричалки фанатов «Зенита» — это небольшой склад ума»
15 Марта
23:34
Агент Комличенко не исключает, что игрок восстановится к матчу с «Динамо»
22:30
Бразильский футболист «Динамо» не жалеет, что отправился играть в Россию
14 Марта
20:34
Вахания: «Я будто в сказке, получаю удовольствие от происходящего»
14:12
Чернов назвал главную цель «Ростова» на остаток сезона
14:04
Гафин: «У Лички долгосрочный контракт, его не надо продлевать»
13:37
Гафин: «Бителло — качественный футболист»
13:26
Гафин — о матче с «Зенитом»: «Мы пропустили два быстрых гола, которые предопределили ход игры»
13:11
Панченко: «Динамо» заслуживает чемпионства»
10:59
Лещук: «Радимову интересно зацепить меня»
13 Марта
23:40
Личка — об увольнении Ивича из «Краснодара»: «Большой сюрприз»
21:51
Агент Барбоза оценил перспективы Тюкавина перейти в европейский чемпионат
10:30
Защитник «Ростова» Вахания назвал причину поражения от ЦСКА
09:29
Агент Аль-Аскалани рассказал, когда новичок «Ростова» сможет вернуться на поле
12 Марта
19:04
Григорян: «Динамо» врывается в чемпионскую гонку РПЛ
14:25
Личка назвал «Спартак» самым принципиальным соперником «Динамо»
11 Марта
14:50
Орещук: «Динамо» будет единственным конкурентом «Зениту»
10:15
Тренер «Динамо» Личка: «В матче с «Ахматом» у нас не шла игра, но команда показала характер победителя»
10:01
Глебов: «Во время игры с «Краснодаром» стало страшновато»
09:22
Глебов — о недовольстве игроков «Краснодара» судейством: «На что жаловаться?»
10 Марта
23:22
Пименов: «Динамо» включилось в золотую гонку»
16:03
Дьяков: «Можно на сто процентов утверждать, что Карраскаль сильный и квалифицированный футболист»
15:19
Лепёхин: «Шансы на то, что «Зенит» удержит первое место — очень большие»
15:01
Орещук: «Если Смолова устроит сидеть на лавке, то «Динамо» должно его оставить»
14:41
Эштреков: «У «Динамо» есть шансы на чемпионство»
14:31
Личка оценил шансы «Динамо» на чемпионство в 25 процентов
14:12
Личка хочет, чтобы «Динамо» продлило контракт со Смоловым
13:56
Личка: «Паршивлюк играет хорошо, Скопинцев ждёт своего шанса»
11:59
Дьяков: «В ближайшие пять туров станет ясно, сможет ли «Динамо» конкурировать с «Зенитом»
11:39
Бальбуэна назвал самые важные зоны на футбольном поле
11:11
Пивоваров: «Опция продления контракта Смолова с «Динамо» пока не активировалась»
09:32
Степашин: «Личке будет предложен новый контракт»
09:11
Терёхин: «Нельзя сказать, что «Динамо» полностью переиграло «Ахмат»
09 Марта
12:37
Чернов объяснил, за счёт чего «Ростов» смог обыграть «Краснодар»
10:32
Ловчев подверг критике игру «Краснодара» после зимнего перерыва в РПЛ
10:14
Глебов — о победе над «Краснодаром»: «Не могу сказать, что нам доставили какие-то неудобства»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ДИНАМО МОСКВА РОСТОВ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Игроки «Ливерпуля» выбрали замену Клоппу Мбаппе публично ответил на предложение перейти в «Арсенал» Анчелотти – об ударе Гюлера с центра поля: «Только великий талант увидит такую возможность» Суперкомпьютер вычислил фаворита Лиги чемпионов в сезоне-2023/24 «Манчестер Юнайтед» хочет купить трёх игроков «Барселоны» - известны все имена «Барселона» удивит громким трансфером – известно имя звёздного новичка Мбаппе дал важное обещание «ПСЖ» В «Реале» хотят уберечь своих игроков от повторения судьбы Педри Почему «Спартаку» выгоднее вылететь от «Зенита» в Кубке России «Реал» - шестой, «Арсенал» - главный аутсайдер: шансы команд на победу в Лиге чемпионов
«Реал» - «Манчестер Сити» и другие пары четвертьфинала Лиги чемпионов Фермин Лопес – вперёд, Хвича – на вылет: «Барселона» побила «Наполи» и запрыгнула в четвертьфинал Лиги чемпионов «Барселона» - «Наполи»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1 «Атлетико» - «Интер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Дас ист фантастиш: «Байер» ШИКарно уделал «Карабах» в Лиге Европы с 0:2 на 3:2 в концовке В Лиге чемпионов не осталось команд из Италии «Осасуна» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:4 «Атлетико» убрал феноменальный «Интер»: обыграли и в основное время, и в серии пенальти Гол и два асссиста Левандовски позволили «Барселоне» разгромить «Атлетико» в Мадриде Фанаты «Барселоны» желают смерти звезде «Реала» - известно имя
Спортивные новости
СКА уступил «Автомобилисту» в первом матче второго раунда плей-офф КХЛ Чесноков: Если выпрыгнет чудовище и откусит Алькарасу «одно место», тогда он может проиграть Медведеву Канарейкин объяснил, за счёт чего «Металлург» добился победы над «Спартаком» «Металлург» разобрался со «Спартаком» в первом матче второго раунда Кубка Гагарина Селиваненко высказался о предстоящем матче Медведев - Алькарас Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 18 Марта
15:58 · Россия. Премьер-лига
Темников: «Нет ощущения, что весь город болеет за «Краснодар», а про «Кубань» забыли»
15:45 · Россия. Премьер-лига
Баранник: Меня не удивит увольнение Галактионова из «Локомотива»
15:39 · Россия. Премьер-лига
Гладилин: «Никакой трагедии у «Краснодара» нет»
15:20 · Россия. Премьер-лига
Личка назвал чешских игроков, которых хотел бы видеть в «Динамо»
15:07 · Россия. Премьер-лига
Темников — о работе с Кержаковым: «Осадок остался»
14:47 · Россия. Премьер-лига
Агент Кабелла: «Сейчас возвращение Реми в Россию невозможно»
14:47 · Россия. Премьер-лига
Юрист: Экстрадиция Промеса? Такой процесс никогда не затягивается
14:35 · Россия. Премьер-лига
Уваров: «Ивич точно не заслужил такого исхода»
14:35 · Россия. Премьер-лига
Промес может провести за решёткой в ОАЭ несколько лет
14:27 · Россия. Премьер-лига
Быстров: «Спартак» не был в чемпионской гонке
14:20 · Россия. Премьер-лига
Тарпищев: «Абаскаль — не тренер»
14:13 · Россия. Премьер-лига
Бушманов оценил игру новичка «Спартака» Угальде
14:08 · Россия. Премьер-лига
Бушманов рассказал, чего не хватает «Спартаку» Абаскаля
14:07 · Россия. Премьер-лига
Гранат считает, что Личка может привести «Динамо» к трофею
13:55 · Россия. Премьер-лига
Гладилин считает, что «Краснодар» сохраняет хорошие шансы на чемпионство
Все новости
Рекомендуем