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Агент Кабелла: «Сейчас возвращение Реми в Россию невозможно»

18 Марта 2024 • 14:47 Комментировать
Лилль
...
Ланс
29.03 23:00

Энтони Федон, агент бывшего полузащитника «Краснодара» Реми Кабелла, высказался о возможном возвращении своего клиента в Россию. В настоящий момент 34-летний француз выступает за «Лилль».

«Сейчас это невозможно. Реми провёл хорошее время в России, но сейчас он сосредоточен на «Лилле», — цитирует агента «РБ Спорт».

Напомним, Кабелла выступал за «Краснодар» с 2019 по 2021 год. В составе «быков» полузащитник провёл 62 матча, забил 17 голов и отдал 11 результативных передач. Сейчас портал Transfermarkt оценивает бывшего игрока сборной Франции в 4 миллиона евро.   

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Лилль Краснодар Реми Кабелла Энтони Федон ещё теги

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