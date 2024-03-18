Агент Кабелла: «Сейчас возвращение Реми в Россию невозможно»

Энтони Федон, агент бывшего полузащитника «Краснодара» Реми Кабелла, высказался о возможном возвращении своего клиента в Россию. В настоящий момент 34-летний француз выступает за «Лилль».

«Сейчас это невозможно. Реми провёл хорошее время в России, но сейчас он сосредоточен на «Лилле», — цитирует агента «РБ Спорт».

Напомним, Кабелла выступал за «Краснодар» с 2019 по 2021 год. В составе «быков» полузащитник провёл 62 матча, забил 17 голов и отдал 11 результативных передач. Сейчас портал Transfermarkt оценивает бывшего игрока сборной Франции в 4 миллиона евро.