Уваров: «Ивич точно не заслужил такого исхода»

Российский тренер Александр Уваров высказался об увольнении Владимира Ивича с поста наставника «Краснодара».

«Я очень сильно удивился его уходу из «Краснодара». Ивич точно не заслужил такого исхода. Никто не увольняет тренера после неудачи в двух матчах», — приводит слова Уварова «РБ Спорт».

По мнению эксперта, Ивич не сработался с президентом Сергеем Галицким, ведь у сербского специалиста нет авторитетов, он всегда живет футболом и хочет добиваться трофеев.

Напомним, новым наставником «Краснодара» стал Мурад Мусаев, который подписал контракт до конца нынешнего сезона.

После 20 туров «быки» находятся на второй позиции в чемпионате России, отставая от лидирующего «Зенита» на один балл.