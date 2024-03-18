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Промес может провести за решёткой в ОАЭ несколько лет

18 Марта 2024 • 14:35 Комментировать

Процесс экстрадиции форварда «Спартака» Квинси Промеса из Нидерланды в ОАЭ может занять ещё больше времени, чем ожидалось ранее. На страницах De Telegraaf сообщается о том, что Промес рискует провести за решёткой в ОАЭ несколько лет.

Как известно, Промес в конце зимы не смог улететь с другими игроками «Спартака» в Россию из-за оставления в ОАЭ места ДТП. Позже футболиста арестовали по запросу из Нидерландов, где Квинси имеет два тюремных срока – полтора года за нанесение ранений и шесть лет за причастность к контрабанде наркотиков. На оба вердикта Промес подал апелляцию.

«Спартак» сейчас занимает шестое место в таблице РПЛ.

Появилась информация о жизни Промеса за решёткой

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Квинси Промес
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