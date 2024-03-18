Бушманов оценил игру новичка «Спартака» Угальде

Бывший футболист столичного «Спартака» Евгений Бушманов поделился мнением об игре новичка «народной команды» - нападающего Манфреда Угальде.

«Кто из футболистов «Спартака» оставил приятное впечатление после возобновления сезона? Угальде выглядел неплохо в прошедших матчах, поэтому выделю его», - цитирует Бушманова «РБ Спорт».

Напомним, что 21-летний нападающий перешел в «Спартак» минувшей зимой. За его трансфер «красно-белые» заплатили «Твенте» 13 миллионов евро.

После 20 туров Премьер-лиги «народная команда» набрала 31 очко и занимает шестое место в турнирной таблице.