Бушманов рассказал, чего не хватает «Спартаку» Абаскаля

«Надеюсь, Абаскаль доработает до конца сезона. Пока не хватает стабильности. Могут провести хороший матч, потом провалиться. Не стоит обращать внимание на одну игру с «Оренбургом», - приводятся слова Бушманова на страницах «РБ Спорта».