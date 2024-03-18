Бушманов рассказал, чего не хватает «Спартаку» Абаскаля

Экс-игрок московского «Спартака» Евгений Бушманов поделился мнением об уровне игры «народной команды» после зимнего перерыва.
«Надеюсь, Абаскаль доработает до конца сезона. Пока не хватает стабильности. Могут провести хороший матч, потом провалиться. Не стоит обращать внимание на одну игру с «Оренбургом», - приводятся слова Бушманова на страницах «РБ Спорта».
После зимней паузы «Спартак» победил «Оренбург» (3:1), уступил «Факелу» (0:2) и расписал ничью с петербургским «Зенитом» (0:0).
По итогам 20 туров чемпионата России «красно-белые» с 31 очком занимают шестое место в таблице.
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