Гранат считает, что Личка может привести «Динамо» к трофею

Экс-игрок «Динамо» Владимир Гранат высказался о работе Марцела Лички на посту наставника столичного коллектива.

«Судя по результатам, Личка — идеальный тренер для «Динамо». С ним «бело-голубые» могут выиграть либо чемпионат, либо Кубок России», — приводит слова Граната «РБ Спорт».

По итогам 20 сыгранных матчей «Динамо» находится на третьей позиции в чемпионате России, сумев набрать 38 баллов. Отставание «бело-голубых» от лидирующего «Зенита» составляет два очка.

Следующим соперником «Динамо» в рамках РПЛ станет «Ростов». Игра между командами должна будет пройти в конце марта.