Быстров поддержал решение Галицкого уволить Ивича

Владимир Ивич был уволен с поста главного тренера «Краснодара» уже после трёх весенних матчей. Решение владельца «быков» Сергея Галицкого оценил бывший футболист сборной России Владимир Быстров.

«Считаю, что это правильное решение. Если внутри что-то неправильно идёт, это не приносит удовольствия, зачем это терпеть? Мучается и тренер, и руководство, и футболисты, которые всё понимают. Расстались – и расстались, пожав друг другу руку», - цитирует Быстрова «РБ Спорт».

Напомним, что весной «Краснодар» успел потерять лидерство в Премьер-лиге (сейчас команда отстаёт от первого «Зенита» на одно очко) и вылететь из Кубка России.

Как известно, главным тренером «Краснодара» стал Мурад Мусаев, который уже работал с командой ранее. Ближайший матч «быки» проведут в конце марта – против «Локомотива» на выезде.