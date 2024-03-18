Появилась информация о жизни Промеса за решёткой

Нападающий «Спартака» Квинси Промес сейчас находится под арестом в ОАЭ. На прошлой неделе Нидерланды, где футболист ранее получил два тюремных срока, сделали запрос, и теперь Промеса может ожидать экстрадиция. Что касается самих ОАЭ, то там Квинси задерживали из-за оставления места дорожно-транспортного происшествия.

Как сообщает телеграм-канал «Ино-Карп // Новости спорта из-за рубежа», ссылаясь на De Telegraaf, в заключении Промеса кормят бирьяни. Речь идёт о блюде из риса с курицей. Отмечается, что Квинси по необходимости предоставляют лекарства и предметы одежды. При этом футболисту не позволяют пользоваться смартфоном.

Стоит напомнить, что на родине Промес по двум делам суммарно получил семь с половиной лет тюрьмы. По обоим приговорам поданы апелляции.

Появилась информация о попытках адвокатов добиться возвращения Промеса в «Спартак»