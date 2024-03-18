«Болонье» интересен игрок ЦСКА

«Болонья» проявляет интерес к форварду Илье Шкурину, права на которого принадлежат ЦСКА. Об этом рассказал агент Валерий Исаев, работающий с 24-летним футболистом.

Стоит сказать, что в настоящий момент Шкурин выступает за польский клуб «Сталь Мелец» на правах аренды.

«Интерес к Илье со стороны «Болоньи» действительно есть. Представители клуба приезжали и просматривали футболиста на матче «Стали», - цитирует Исаева Sport24.

В то же время Исаев отметил, что в настоящий момент говорить о переговорах по трансферу рано, поскольку «Болонья» не связывалась ни с ним, ни с самим Шкуриным.

В 26 матчах сезона 2023/2024 Илья Шкурин забил 14 голов и отдал 5 результативных передач на партнёров.