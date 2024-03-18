Быстров — о Мусаеве в «Краснодаре»: «Он знает команду, знает правила клуба»

Бывший полузащитник «Краснодара» Владимир Быстров высказался о назначении Мурада Мусаева на пост главного тренера «Краснодара».

Напомним, Мусаев, ранее уже работавший в «Краснодаре», сменил сербского специалиста Владимира Ивича, который был отправлен в отставку после неудачного начала весенней части сезона.

«Он (Мусаев) знает команду, знает правила клуба», — цитирует Быстрова «РБ Спорт».

После 20 туров РПЛ «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на одно очко. Из борьбы за Кубок России «быки» уже выбыли.

Свой ближайший матч «Краснодар» проведёт 30 марта против «Локомотива». Начало — в 16:00 по московскому времени.