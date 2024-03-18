Стала известна точная дата матча «Спартака» и «Нефтчи»

Московский «Спартак» поведет товарищеский поединок против азербайджанского «Нефтчи». Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Контрольный матч состоится на домашнем стадионе «Нефтчи» в субботу, 23 марта. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.

После 20 туров Российской премьер-лиги «народная команда» набрала 31 очко и занимает шестое место в турнирной таблице. Подопечные Гильермо Абаскаля отстают от лидирующего «Зенита» на девять баллов. В следующем матче чемпионата страны «Спартак» встретится с екатеринбургским «Уралом» на своем поле.