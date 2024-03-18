Зорин: «Стараюсь получить игровое время в «Спартаке»

«Никак не реагирую на отсутствие игрового времени. Работаю, стараюсь, чтобы его получить. Хорошо, что есть сборная. Стараюсь держать себя в форме. С тренерами общаюсь, они мне подсказывают», - приводит слова футболиста «Чемпионат».