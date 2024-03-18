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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Зорин: «Стараюсь получить игровое время в «Спартаке»

18 Марта 2024 • 12:58 Комментировать

Хавбек столичного «Спартака» и молодежной сборной России Даниил Зорин высказал мнение об отсутствии игровой практики в «народной команде».

«Никак не реагирую на отсутствие игрового времени. Работаю, стараюсь, чтобы его получить. Хорошо, что есть сборная. Стараюсь держать себя в форме. С тренерами общаюсь, они мне подсказывают», - приводит слова футболиста «Чемпионат».

В первой половины текущего сезона Даниил выступал за минское «Динамо». Полузащитник принял участие в 12 встречах, отметившись семью забитыми мячами и голевым пасом. Трудовое соглашение игрока со «Спартаком» рассчитано до середины 2026 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Даниил Зорин
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