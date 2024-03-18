Литвинов: «Промес для меня наставник и пример»

Хавбек столичного «Спартака» Руслан Литвинов высказался об одноклубнике Квинси Промесе, которого задержали в ОАЭ.

«Для меня он один из лидеров и наставников. Помню, когда мячи ему подавал - еще тогда он был для меня примером. Надеюсь, все устаканится и закончится эта история», - передает слова полузащитника «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Промес был арестован в аэропорту Дубая и не смог вернуться с «красно-белыми» в Россию. Футболиста могут экстрадировать в Нидерланды, где его осудили на 7,5 лет тюрьмы.

Срок действующего контракта между Квинси и «Спартаком» истекает летом 2025 года.