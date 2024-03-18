На бывшей базе клуба РПЛ обнаружено взрывное устройство

На бывшей тренировочной базе воронежского «Факела» были обнаружены останки беспилотника и взрывное устройство. Об этом сообщается в телеграм-канале «Мутко против».

Опасная находка была обнаружена утром 15 марта. На место были вызваны сотрудники спецслужб, которые обезвредили и изъяли взрывное устройство.

«Факел» занимает 11-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. После 20 туров команда набрала 25 баллов. В следующем поединке чемпионата страны воронежская команда на своем поле встретится с «Оренбургом». Матч состоится в субботу, 30 марта.