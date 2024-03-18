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Дуглас высказался о соперничестве «Зенита» и «Спартака»

18 Марта 2024 • 12:23 Комментировать

Защитник петербургского «Зенита» Дуглас Сантос высказался о принципиальности поединков против столичного «Спартака».

«Это то соперничество, которое не просто не оставляет тебя равнодушным. Оно даёт ощущение того, какая история стоит за этим противостоянием. Для нас это всегда особенные матчи», - передает слова бразильского футболиста «РИА Новости Спорт».

«Зенит» принимал «Спартак» в рамках 19-го тура Премьер-лиги. Встреча прошла на «Газпром Арене» и завершилась вничью со счетом 0:0. В настоящий момент питерцы лидируют в турнирной таблице, а «красно-белые» занимают шестое место.

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