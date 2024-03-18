Тарпищев: «Промес наворотил дел, теперь пусть отвечает»

Шамиль Тарпищев, глава федерации тенниса России и болельщик московского «Спартака», поделился мнением о задержании нападающего «красно-белых» Квинси Промеса в ОАЭ.

«Промес наворотил дел. Тут уже нельзя говорить, жалко или не жалко, что такого футболиста в «Спартаке» не будет. Наворотил дел, теперь пусть сам отвечает за свои действия», - передает слова Тарпищева «Матч ТВ».

Напомним, что Промес осужден в Нидерландах по двум уголовным делам на семь с половиной лет.

В нынешнем сезоне чемпионата России Квинси провел 17 матчей. В активе нападающего шесть забитых мячей и шесть результативных передач.