Бистрович: «У «Балтики» есть всё, чтобы остаться в РПЛ»

Хавбек калининградской «Балтики» Кристиан Бистрович высказался о перспективах своей команды в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.
«В двух играх после возобновления чемпионата мы показали, что у нас есть качество и уровень. Создаем моменты, подводит реализация. Будем работать над этим, ведь у нас есть все, чтобы остаться в РПЛ», - передает слова футболиста Sport24.
После 20 проведенных туров «Балтика» набрала 14 баллов и находится на предпоследнем месте в турнирной таблице чемпионата России. Следующий поединок калининградская команда проведет против «Пари НН» у себя дома.
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