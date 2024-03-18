Кордоба приостановил переговоры с «Краснодаром»

Переговоры между агентом нападающего Джона Кордобы и представителями «Краснодара» о новом контракте приостановлены. Об этом сообщается на страницах «РБ Спорта».

Процесс сейчас на паузе из-за смены главного тренера. Напомним, что серб Владимир Ивич был отправлен в отставку, а на освободившееся место «быки» назначили Мурада Мусаева. В окружении Кордобы хотят понять дальнейшие перспективы команды. У Джона есть варианты продолжения карьеры в Европе и на Ближнем Востоке.

В нынешнем сезоне Кордоба принял участие в 22 поединках краснодарского коллектива. На счету форварда 12 голов и четыре результативных паса.