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Кордоба приостановил переговоры с «Краснодаром»

18 Марта 2024 • 11:38 Комментировать

Переговоры между агентом нападающего Джона Кордобы и представителями «Краснодара» о новом контракте приостановлены. Об этом сообщается на страницах «РБ Спорта».

Процесс сейчас на паузе из-за смены главного тренера. Напомним, что серб Владимир Ивич был отправлен в отставку, а на освободившееся место «быки» назначили Мурада Мусаева. В окружении Кордобы хотят понять дальнейшие перспективы команды. У Джона есть варианты продолжения карьеры в Европе и на Ближнем Востоке.

В нынешнем сезоне Кордоба принял участие в 22 поединках краснодарского коллектива. На счету форварда 12 голов и четыре результативных паса.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Джон Кордоба
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