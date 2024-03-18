ЦСКА предложил 650 тысяч евро за полузащитника

Атакующий полузащитник Олувашола Огундана, права на которого принадлежат нигерийскому клубу «Ремо Старс», может оказаться в российском чемпионате. Об этом сообщил посредством социальных сетей инсайдер Вене Касагранде.

Согласно данным источника, в подписании 19-летнего африканца заинтересован московский ЦСКА. За переход вингера «армейский» клуб предложил 650 тысяч евро.

Стоит отметить, что в настоящий момент Олувашола выступает на правах аренды за бразильский «Фламенго». Полузащитник стал обладателем Кубка Либертадорес U20 в составе молодёжной команды «Фламенго».