Волков: «Отстранение сборной? У нас всё впереди»

Защитник сборной России и «Краснодара» Сергей Волков поделился мнением об отстранении российских команд от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

«Все будет хорошо. На данный момент мы имеем то, что имеем, ничего не можем с этим поделать. Мы продолжаем работать, строить связи, команду. У нас все впереди, все будет хорошо», - передает слова футболиста «РБ Спорт».

Напомним, что ФИФА и УЕФА совместным решением отстранили российские команды от участия в международных турнирах в феврале 2022 года.

В марте сборная России проведет два товарищеских матча. Подопечным Валерия Карпина будут противостоять Сербия и Парагвай.