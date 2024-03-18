«Рубин» поздравил Рахимова

Пресс-служба казанского «Рубина» поздравила наставника команды Рашида Рахимова с днем рождения. Сегодня, 18 марта, главному тренеру исполнилось 59 лет.

«Желаем Рашиду Маматкуловичу крепкого здоровья, успехов во всех начинаниях, достижения всех поставленных целей и много новых побед во главе нашей команды», - говорится в сообщении клуба.

После 20 туров Российской премьер-лиги «Рубин» набрал 29 баллов и занимает восьмое место в турнирной таблице. Следующий поединок подопечные Рахимова проведут на своем поле против грозненского «Ахмата». Встреча состоится в конце текущего месяца.