Игрок «Краснодара» Волков заявил о желании выступать в Европе

Игрок «Краснодара» и сборной России Сергей Волков заявил, что хотел бы попробовать свои силы в Европе.

При этом 21-летний футболист отметил, что не обсуждал данный вопрос с полузащитником «Монако» Александром Головиным и футболистом «Аталанты» Алексеем Миранчуком.

«С парнями не разговаривал, чтобы они меня куда-то порекомендовали, и не спрашивал, как там. В принципе, есть связи и понимание того, как там обстоит работа», — цитирует Волкова «РБ Спорт».

В текущем сезоне Волков провёл за «Краснодар» 25 матчей, в которых отметился тремя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 5 миллионов евро.