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Игрок «Краснодара» Волков заявил о желании выступать в Европе

18 Марта 2024 • 09:54 Комментировать
Локомотив Москва
...
Краснодар
30.03 16:00

Игрок «Краснодара» и сборной России Сергей Волков заявил, что хотел бы попробовать свои силы в Европе.

При этом 21-летний футболист отметил, что не обсуждал данный вопрос с полузащитником «Монако» Александром Головиным и футболистом «Аталанты» Алексеем Миранчуком.

«С парнями не разговаривал, чтобы они меня куда-то порекомендовали, и не спрашивал, как там. В принципе, есть связи и понимание того, как там обстоит работа», — цитирует Волкова «РБ Спорт».

В текущем сезоне Волков провёл за «Краснодар» 25 матчей, в которых отметился тремя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 5 миллионов евро. 

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Сергей Волков

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