Короман назвал трёх лучших сербов в истории РПЛ

Экс-футболист самарских «Крыльев Советов» Огнен Короман назвал трех лучших сербских футболистов в истории Российской премьер-лиги.
«Три лучших серба в истории РПЛ. Скажу так: Видич, Красич, Короман», - передает слова Огнена «Чемпионат».
Напомним, что Милош Красич выступал за московский ЦСКА, а Неманья Видич защищал цвета «Спартака». Короман, в свою очередь, отметился выступлениями за «Крылья Советов», столичное «Динамо» и грозненских «Терек» («Ахмат»).
В текущем сезоне РПЛ лидирует петербургский «Зенит». На втором месте располагается «Краснодар» (39), а топ-3 замыкает московское «Динамо» (38).
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