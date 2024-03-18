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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Короман назвал трёх лучших сербов в истории РПЛ

18 Марта 2024 • 09:37 Комментировать

Экс-футболист самарских «Крыльев Советов» Огнен Короман назвал трех лучших сербских футболистов в истории Российской премьер-лиги.

«Три лучших серба в истории РПЛ. Скажу так: Видич, Красич, Короман», - передает слова Огнена «Чемпионат».

Напомним, что Милош Красич выступал за московский ЦСКА, а Неманья Видич защищал цвета «Спартака». Короман, в свою очередь, отметился выступлениями за «Крылья Советов», столичное «Динамо» и грозненских «Терек» («Ахмат»).

В текущем сезоне РПЛ лидирует петербургский «Зенит». На втором месте располагается «Краснодар» (39), а топ-3 замыкает московское «Динамо» (38).

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Евро-Футбол.Ру,
Милош Красич Неманья Видич Огнен Короман ещё теги
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