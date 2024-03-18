Мусаев составил символическую сборную «Краснодара»

Новоиспеченный главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев назвал символическую сборную из нынешних и бывших футболистов команды.

«Сафонов, Калешин, Петров, Гранквист, Хуниор Алонсо, Каборе, Маурисио Перейра, Сперцян, Классон, Мамаев, Смолов. Главный тренер? Я», - рассказал специалист в видео, опубликованном в телеграм-канале «Коммент.Шоу».

Напомним, что Мусаев вернулся на пост главного тренера краснодарского клуба 14 марта. Он сменил у руля команды серба Владимира Ивича. Контракт рассчитан до конца сезона.

После 21 тура чемпионата России «Краснодар» набрал 39 баллов и занимает второе место в турнирной таблице.