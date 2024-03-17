Бывший российский футболист Максим Деменко в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал появление российских арбитров в лиге Саудовской Аравии.

«Однозначно, для судей это очень полезный опыт. Это и очень приятный опыт. И для РФС это хорошо, что наши арбитры обслуживают матчи и могут быть востребованы. Это хорошая и интересная практика абсолютно для всех. Я считаю, что наш чемпионат тоже мог бы запросто пригласить судей оттуда. Это было бы в рамках какого-то взаимовыгодного обмена. Думаю, нужно приглашать. Европейцы сейчас не хотят, а можно приглашать из стран, с которыми у нас хорошие отношения», - сказал Деменко.