Наумов считает, что «Локомотив» может уволить Галактионова

Экс-президент столичного «Локомотива» Николай Наумов высказался о будущем Михаила Галактионова на посту наставника «железнодорожников».

«Если такая игра продолжится, совет директоров может уволить тренера. Скорее всего, Михаил Галактионов перегрузил футболистов на сборах», — цитирует Наумова «РБ Спорт».

Эксперт отметил, что если это действительно так, то сейчас пауза в чемпионате пойдет на пользу «Локомотиву».

На данный момент «Локомотив» находится на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России, сумев набрать 32 зачетных балла.

Следующим соперником «красно-зеленых» в РПЛ станет «Краснодар».

Наумов: «Локомотиву» реально попасть в тройку с нынешним составом