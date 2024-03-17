Наумов считает, что «Локомотив» может уволить Галактионова

Экс-президент столичного «Локомотива» Николай Наумов высказался о будущем Михаила Галактионова на посту наставника «железнодорожников».
«Если такая игра продолжится, совет директоров может уволить тренера. Скорее всего, Михаил Галактионов перегрузил футболистов на сборах», — цитирует Наумова «РБ Спорт».
Эксперт отметил, что если это действительно так, то сейчас пауза в чемпионате пойдет на пользу «Локомотиву».
На данный момент «Локомотив» находится на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России, сумев набрать 32 зачетных балла.
Следующим соперником «красно-зеленых» в РПЛ станет «Краснодар».
Наумов: «Локомотиву» реально попасть в тройку с нынешним составом
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