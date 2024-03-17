Смородская заявила, что не собирается ни перед кем извиняться в российском футболе

Ольга Смородская, бывший генеральный директор «Локомотива», считает, что ни перед кем не виновата в российском футболе.

«Пожалуй, нет таких людей. Я ни перед кем не виновата. Зарема? У меня с ней конфликта не было. Это Салиховой что-то не понравилось. Я её никак не обижала, а просто процитировала, — приводит слова экс-руководителя московского клуба издание Sport24.

Напомним, что Смородская занимала пост президента «железнодорожников» с июля 2010 года по август 2016-го. При ней «красно-зелёные» завоевали бронзу первенства страны в сезоне-2013/14 и победили в Кубке России в 2015 году.

На данный момент «Локомотив» после 20 туров в РПЛ располагается на пятой позиции турнирной таблицы. Коллектив Михаила Галактионова заработал 32 балла.

В следующем туре москвичи примут дома «Краснодар». Встреча состоится 31 марта.