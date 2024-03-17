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Наумов: «Локомотиву» реально попасть в тройку с нынешним составом

17 Марта 2024 • 21:15 Комментировать
Локомотив Москва
...
Краснодар
30.03 16:00

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением о перспективах «железнодорожников» в текущем розыгрыше РПЛ.

«Останется ли «Локомотив» в топ‑5? Должна стоять задача попасть в тройку. С нынешним составом это реально», — заявил Наумов «РБ Спорту».

По итогам 20 туров столичный коллектив находится на пятой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в копилке 32 очка. Отставание «Локомотива» от призовой третьей позиции составляет семь зачетных баллов.

В ближайшем туре подопечные Михаила Галактионова примут у себя дома «Краснодар». Игра должна пройти в конце марта.

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Евро-Футбол.Ру,
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