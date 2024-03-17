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Появилась информация о попытках адвокатов добиться возвращения Промеса в «Спартак»

17 Марта 2024 • 20:45 Комментировать

Нападающий «Спартака» Квинси Промес был задержан в ОАЭ в конце зимы при попытке улететь с командой после сборов. Причиной задержания стало ДТП, после которого футболист скрылся. Теперь Промеса могут экстрадировать в Нидерланды, где он имеет два тюремных срока (по обоим поданы апелляции).

Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», после задержания адвокаты Промеса просили не применять к футболисту меры по запрету на выезд из страны. Адвокаты сообщали о готовности Квинси заплатить любую сумму залога. Представители игрока считали, что следствие согласится на такие условия, и Промес сможет вернуться в расположение «Спартака». Впрочем, следствие вместо финансовых гарантий взяло с футболиста подписку о невыезде, которую позже продлили. За это время в Нидерландах подготовили документы и подали запрос на экстрадицию.  

Квинси Промес уже пропустил два матча «Спартака».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Квинси Промес
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