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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Чавес высказался о конкуренции «Динамо» с «Зенитом»

17 Марта 2024 • 18:56 Комментировать

Атакующий полузащитник «Динамо» Луис Чавес дал комментарий по поводу конкуренции с «Зенитом» в чемпионате России.

Отметим, что после двадцати сыгранных туров «Динамо» занимает в турнирной таблице Премьер-лиги третье место. От лидирующего «Зенита» команда Марцела Лички отстаёт всего лишь на два зачётных балла.

«Сейчас для нас каждая игра чемпионата, как финал – мы будем готовиться к каждому матчу так, чтобы брать три очка от игры к игре. У нас будет матч с «Зенитом» дома, постараемся взять в нём три очка. Постепенно и поступательно будем брать баллы и на выездных играх. Будем работать и стараться для этого», - цитирует Чавеса Sport24.

Следующим соперником «Динамо» в Российской премьер-лиге будет «Ростов». Игра пройдёт через две недели.

Отметим, что «Динамо» пока ни разу в своей истории не выигрывало чемпионат России.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Луис Чавес
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