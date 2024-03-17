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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Давила хочет сыграть против России

17 Марта 2024 • 17:56 Комментировать

Форвард ЦСКА Виктор Давила хотел бы сыграть за сборную Чили против России.

«Выступая в чемпионате, могу сказать, что у вас есть очень хорошие игроки. Я бы хотел когда-нибудь сыграть против России здесь, у вас в стране. Время покажет. Надеюсь, вы когда-нибудь сможете увидеть этот матч», - цитирует Давилу Metaratings.

В сезоне 2023/2024 Виктор Давила провёл за ЦСКА 18 официальных матчей. В них чилиец записал на свой счёт три гола и три результативных паса на партнёров. «Армейцы» на текущий момент располагаются на четвёртой строчке в турнирной таблице Премьер-лиги.

Отметим, что в марте сборная России проведёт товарищеские матчи против Сербии и Парагвая.

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