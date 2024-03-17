Давила хочет сыграть против России

Форвард ЦСКА Виктор Давила хотел бы сыграть за сборную Чили против России.

«Выступая в чемпионате, могу сказать, что у вас есть очень хорошие игроки. Я бы хотел когда-нибудь сыграть против России здесь, у вас в стране. Время покажет. Надеюсь, вы когда-нибудь сможете увидеть этот матч», - цитирует Давилу Metaratings.

В сезоне 2023/2024 Виктор Давила провёл за ЦСКА 18 официальных матчей. В них чилиец записал на свой счёт три гола и три результативных паса на партнёров. «Армейцы» на текущий момент располагаются на четвёртой строчке в турнирной таблице Премьер-лиги.

Отметим, что в марте сборная России проведёт товарищеские матчи против Сербии и Парагвая.