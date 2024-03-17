Силкин: «Ивича убрали, чтобы встряхнуть команду»

Российский тренер Сергей Силкин высказался об увольнении Владимира Ивича с поста главного тренера «Краснодара».

«Наверное, Ивича убрали, чтобы встряхнуть ребят, которые немного успокоились», — заявил Силкин Legalbet.

По мнению специалиста, «быки» уже не играли так, как в первой половине сезона, когда регулярно набирали очки. Силкин считает, что увольнение Ивича было непростым решением, но Галицкий знает, что делает.

На данный момент «Краснодар» находится на второй позиции в турнирной таблице чемпионата России. Отставание кубанской команды от первой позиции, на которой располагается «Зенит», составляет всего одно очко.