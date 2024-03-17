Аршавин назвал причину, по которой не проголосовал на выборах президента России

Член правления «Зенита» Андрей Аршавин не проголосовал на выборах президента России. Бывший футболист сборной России дал комментарий на этот счёт.

«Не ходил на выборы. Я хотел проголосовать дистанционно, но не разобрался в Госуслугах», - цитирует Аршавина «Спорт-Экспресс».

После двадцати сыгранных туров «Зенит» располагается на первой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Второй «Краснодар» команда Сергея Семака опережает на один зачётный балл, а третье «Динамо» - на два.

Чемпионат России возобновится через две недели. Ближайшим соперником «Зенита» будут «Крылья Советов».