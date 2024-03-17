Мостовой: «В РПЛ Миранчуку надо возвращаться после 34 лет»

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой высказался о будущем полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

По мнению эксперта, пока 28-летнему футболисту рано возвращаться в Россию. Мостовой считает, что Миранчук ещё способен достойно выступать в Европе.

«Если не сбавит, то может рассчитывать на интерес к себе со стороны других европейских клубов. Или «Аталанта» захочет его сохранить у себя. А в РПЛ Миранчуку надо возвращаться после 34 лет, в Европе у него ещё будет большой контракт», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Миранчук провёл в составе «Аталанты» 27 матчей, в которых забил три мяча и отдал 10 результативных передач.