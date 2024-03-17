Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мостовой: «В РПЛ Миранчуку надо возвращаться после 34 лет»

17 Марта 2024 • 16:37 Комментировать
Аталанта
...
Фиорентина
1 1.85 X 3.85 2 4.20
Через 2 ч. 50 мин.

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой высказался о будущем полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

По мнению эксперта, пока 28-летнему футболисту рано возвращаться в Россию. Мостовой считает, что Миранчук ещё способен достойно выступать в Европе.

«Если не сбавит, то может рассчитывать на интерес к себе со стороны других европейских клубов. Или «Аталанта» захочет его сохранить у себя. А в РПЛ Миранчуку надо возвращаться после 34 лет, в Европе у него ещё будет большой контракт», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Миранчук провёл в составе «Аталанты» 27 матчей, в которых забил три мяча и отдал 10 результативных передач.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Александр Мостовой Алексей Миранчук ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 17 Марта
13:11
Камоцци: «Миранчук может рассчитывать на продление контракта с «Аталантой»
02:27
Аталанта - Фиорентина: где смотреть прямую трансляцию онлайн
00:44
Проверенный прогноз и ставка на матч Аталанта – Фиорентина чемпионата Италии – 17 марта 2024
16 Марта
16:25
Булыкин считает, что летом к Алексею Миранчуку будет интерес со стороны европейских команд
11:53
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» может перейти в «Ювентус»
15 Марта
21:32
Прогноз на точный счёт матча Аталанта — Фиорентина чемпионата Италии — 17 марта 2024
15:44
Итальянский журналист объяснил, с чем связаны успехи Миранчука в «Аталанте»
13 Марта
15:09
«Ювентус» продолжает следить за полузащитником «Аталанты»
12 Марта
15:22
Алексей Миранчук впервые за год вырос в цене
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
АТАЛАНТА ФИОРЕНТИНА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Реал» хочет избежать встречи в четвертьфинале Лиги чемпионов с одной командой Клопп назвал футболиста, которому впервые за карьеру разрешил не защищаться Это может стоить чемпионства в АПЛ: «Арсенал» обходит «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» по интересному показателю «Спартаку» выбрали нового тренера, «Реал» шантажирует Мбаппе, а «Манчестер Сити» определился с заменой Гвардиоле – в главных слухах недели С кем сыграет «Ливерпуль» Клоппа: Всё о жеребьёвке Лиги Европы Игроки «Ливерпуля» выбрали замену Клоппу В «Барселоне» случилась отставка Мбаппе публично ответил на предложение перейти в «Арсенал» Суперкомпьютер вычислил фаворита Лиги чемпионов в сезоне-2023/24 В «Реале» хотят уберечь своих игроков от повторения судьбы Педри
«Реал» - «Манчестер Сити» и другие пары четвертьфинала Лиги чемпионов Фермин Лопес – вперёд, Хвича – на вылет: «Барселона» побила «Наполи» и запрыгнула в четвертьфинал Лиги чемпионов «Барселона» - «Наполи»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1 «Атлетико» - «Интер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Дас ист фантастиш: «Байер» ШИКарно уделал «Карабах» в Лиге Европы с 0:2 на 3:2 в концовке В Лиге чемпионов не осталось команд из Италии «Осасуна» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:4 «Атлетико» убрал феноменальный «Интер»: обыграли и в основное время, и в серии пенальти Фанаты «Барселоны» желают смерти звезде «Реала» - известно имя Миранчук едет на «Энфилд» к «Ливерпулю», а «Милан» встретится с «Ромой» — результаты жеребьёвки 1/4 финала Лиги Европы
Спортивные новости
Селиваненко высказался о предстоящем матче Медведев - Алькарас Медведев вышел в финал турнира в Индиан-Уэллсе «Трактор» на выезде обыграл московское «Динамо» в первом матче 1/4 финала КХЛ «Локомотив» обыграл «Авангард» в первом матче 1/4 финала плей-офф КХЛ Вайсфельд назвал самую интересную пару второго раунда плей-офф КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 17 Марта
16:54 · Россия. Премьер-лига
Угальде: «В Нидерландах на поле больше футбола, здесь — больше борьбы»
16:47 · Россия. Премьер-лига
Аршавин назвал причину, по которой не проголосовал на выборах президента России
16:37 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «В РПЛ Миранчуку надо возвращаться после 34 лет»
16:30 · Россия. Премьер-лига
Гладилин назвал три команды, которые претендуют на победу в чемпионате России эксклюзив
15:47 · Россия. Премьер-лига
«Либо дома сидеть, либо погибнуть»: Борис Игнатьев высказался о размере своей пенсии
15:42 · Россия. Премьер-лига
Точилин не верит, что «Сочи» намеренно пожертвовал Кубком России
15:27 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Кайо остаётся в «Краснодаре»
14:58 · Россия. Премьер-лига
Нападающий ЦСКА Давила: «Пауза поможет нам восстановить силы»
14:45 · Россия. Премьер-лига
Агент Стоцкого: «Дмитрий хочет поиграть в футбол, это его главное желание»
13:51 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» обратилось к Маричалю
13:42 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис: «Спартак» каждый раз заводит шарманку «мы - чемпионы», но проваливается уже пятый год»
13:36 · Россия. Премьер-лига
Наумов: «Не ожидал, что «Локомотив» так плохо начнёт вторую часть сезона»
12:42 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок «Динамо»: «В футболе деньги и «Газпром» не гарантируют тебе чемпионство»
12:35 · Россия. Премьер-лига
Бушманов — о Промесе: «Незаменимых нет»
12:32 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «Если убрать Семака из «Зенита» и поставить в «Урал», он никогда чемпионом не станет» 1
Все новости
Рекомендуем