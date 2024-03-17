«Либо дома сидеть, либо погибнуть»: Борис Игнатьев высказался о размере своей пенсии

Экс-рулевой национальной сборной России Борис Игнатьев высказался на тему размера своей пенсии. По словам бывшего тренера, ему было бы непросто прожить без финансовых накоплений.

«Не хотелось бы называть цифры, но пенсия у меня смешная. Только на неё сложно прожить. У меня есть некие сбережения, а без них было бы трудно. На такую пенсию можно либо дома сидеть, либо погибнуть», - цитирует Игнатьева Sport24.

Борис Игнатьев добавил, что в настоящий момент он не ощущает рост пенсионных выплат.

Чемпионат России ушёл на паузу, связанную с выборами президента страны и матчами национальных сборных. Сезон Премьер-лиги продолжится в конце марта.

Отметим, что лидером РПЛ после двадцати сыгранных туров является питерский «Зенит».